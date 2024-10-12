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Загинув під час евакуації поранених: на Харківщині попрощалися з військовим

Загинув під час евакуації поранених: на Харківщині попрощалися з військовим

1 жовтня на Донеччині загинув сержант Олег Бряков, житель села Сидоренкове Валківської громади Харківської області.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

У складі механізованої роти Олег Бряков на посаді головного сержанта взводу звільняв від ворога населені пункти Херсонщини. Потім воював у найгарячіших точках на Донеччині: Бахмут, Андріївка, Кліщіївка. Наступною була Рівненщина і виконання бойового завдання з охорони державного кордону України. Потім знову був Бахмут, частину якого вже контролював противник. Саме тут під час інтенсивних вуличних боїв дістав поранення.

Після лікування і проходження курсу реабілітації захисник повернувся до війська. Наступними віхами його фронтової географії стали Харківщина, Донеччина, знову Харківщина, а саме Куп’янський напрямок, брав участь у боях в районі Синьківки. А потім – знову Донеччина, Лиманський напрямок.

Першого жовтня під час евакуації поранених сержант Олег Бряков загинув внаслідок влучання FPV дрона поблизу села Торське Лиманської громади Краматорського району.

Агентство Телевидения Новости

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