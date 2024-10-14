Пішла з дому після сварки з матір’ю: у Харкові поліцейські всю ніч шукали дівчину

Ввечері 13 жовтня у Харкові до поліції надійшло повідомлення про зникнення дівчини. Жінка повідомила, що її 12-річна донька пішла з дому без мобільного телефону у невідомому напрямку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вранці працівники поліції знайшли дитину. Вона пояснила, що з дому пішла після сварки з матір’ю, яка заборонила користуватись мобільним телефоном. Переночувала у знайомої.

Поліцейські провели з розшукуваною профілактичну бесіду та повернули додому.

Агентство Телевидения Новости