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До малюнків харківських дітей повертаються світло та кольори

До малюнків харківських дітей повертаються світло та кольори

До Дня художника України учні харківських мистецьких шкіл та гуртків зібралися, щоб створити спільний малюнок. Артпростір облаштували просто у підземці. Зважаючи на ризик російських авіаційних та ракетних ударів по Харкову, дитячі зібрання можливі лише в протирадіаційних укриттях. Розмір мальовничого флешмобу – сто двадцять та двісті п’ять сантиметрів,  простору для творчості вистачило всім охочим. Своєї черги доєднатись до малювання чекає і десятирічний Давид.

Давид, учень художньої школи

Можна придумати те, що хочеш, і втілити це. Мені подобається фломастерами графікою малювати. 

У центрі діти намалювали жовтогаряче сонце, навколо – кольорові деталі, що створюють візерунок.

Ксенія, учениця художньої школи

Я малюю квітковий сад. Тут є різні квіти. Це як настрій людини, наче квіти передають. Душа лежить до малювання, тому що через картину можна передати свою життєву історію і взагалі свій настрій.

Навіть ті харківські діти, які роз’їхались по різних країнах, не припиняють навчатись в художній школі, розповідає викладачка пані Юлія.

Юлія Чернуха, викладачка художньої школи

П’ять чи шість – це точно. Основне це Польща, Німеччина, Великобританія, Норвегія, а також долучаються до нас на Півночі Америки та в Канаді.

До малюнків харківських дітей поступово повертаються світло та кольори, говорить викладачка.

Юлія Чернуха, викладачка художньої школи

На початку ми бачили оце розірвані душі дітей, їх переляк, і вони дійсно малювали все в чорному, все розбите, все горить. І ми, по-перше, дозволяли їм випустити через малювання з себе цей стрес, цей жах, а потім ми вже перевели їх в русло, що треба власне створювати ауру світлого майбутнього, кольорового майбутнього, ми маємо візуалізувати наші мрії. Діти разом зібралися, щоб зробити таке єдине полотно і тим самим несуть меседж до дорослих, що ми теж маємо зібратися всі разом з всіма спільними зусиллями привести нас до перемоги, до миру.

У фоє однієї зі станцій харківського метрополітену організували виставку дитячих малюнків. Вони були створені до Дня Незалежності України. Більшість малюнків діти присвятили рідному Харкову.


Агентство Телевидения Новости

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