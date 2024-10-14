До малюнків харківських дітей повертаються світло та кольори

До Дня художника України учні харківських мистецьких шкіл та гуртків зібралися, щоб створити спільний малюнок. Артпростір облаштували просто у підземці. Зважаючи на ризик російських авіаційних та ракетних ударів по Харкову, дитячі зібрання можливі лише в протирадіаційних укриттях. Розмір мальовничого флешмобу – сто двадцять та двісті п’ять сантиметрів, простору для творчості вистачило всім охочим. Своєї черги доєднатись до малювання чекає і десятирічний Давид.

Давид, учень художньої школи

Можна придумати те, що хочеш, і втілити це. Мені подобається фломастерами графікою малювати.

У центрі діти намалювали жовтогаряче сонце, навколо – кольорові деталі, що створюють візерунок.

Ксенія, учениця художньої школи

Я малюю квітковий сад. Тут є різні квіти. Це як настрій людини, наче квіти передають. Душа лежить до малювання, тому що через картину можна передати свою життєву історію і взагалі свій настрій.

Навіть ті харківські діти, які роз’їхались по різних країнах, не припиняють навчатись в художній школі, розповідає викладачка пані Юлія.

Юлія Чернуха, викладачка художньої школи

П’ять чи шість – це точно. Основне це Польща, Німеччина, Великобританія, Норвегія, а також долучаються до нас на Півночі Америки та в Канаді.

До малюнків харківських дітей поступово повертаються світло та кольори, говорить викладачка.

Юлія Чернуха, викладачка художньої школи

На початку ми бачили оце розірвані душі дітей, їх переляк, і вони дійсно малювали все в чорному, все розбите, все горить. І ми, по-перше, дозволяли їм випустити через малювання з себе цей стрес, цей жах, а потім ми вже перевели їх в русло, що треба власне створювати ауру світлого майбутнього, кольорового майбутнього, ми маємо візуалізувати наші мрії. Діти разом зібралися, щоб зробити таке єдине полотно і тим самим несуть меседж до дорослих, що ми теж маємо зібратися всі разом з всіма спільними зусиллями привести нас до перемоги, до миру.

У фоє однієї зі станцій харківського метрополітену організували виставку дитячих малюнків. Вони були створені до Дня Незалежності України. Більшість малюнків діти присвятили рідному Харкову.





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