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На грип та ГРВІ за тиждень у Харкові захворіли понад 930 осіб

На грип та ГРВІ за тиждень у Харкові захворіли понад 930 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 жовтня захворіла 931 особа.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 82 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 26 вересня по 2 жовтня, – 97 випадків). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости

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