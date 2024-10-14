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27 медалей на міжнародних змаганнях Strong Spirit’s Games вибороли Слобожанські гвардійці

27 медалей на міжнародних змаганнях Strong Spirit’s Games вибороли Слобожанські гвардійці

11-13 жовтня у Мадриді проходили міжнародні спортивні змагання Strong Spirit’s Games в рамках фестивалю ARNOLD CLASSIC EUROPE серед ветеранів та військових які отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

На змаганнях були представлені збірні команди США, Нідерландів, Ірландії, Естонії, України та багатьох інших країн.Шість гвардійців 5-ї Слобожанської бригади, були одними з тих, хто представляв збірну України.

В загальному заліку змагань харківські гвардійці вибороли:1 місце -11 медалей;2 місце -11 медалей;3 місце – 5 медалей.

Нагадаємо, Arnold Classic Europe – це міжнародний спортивний фестиваль, заснований Арнольдом Шварценеггером у 2011 році, в якому щорічно беруть участь тисячі спортсменів з понад 50 країн.

Агентство Телевидения Новости

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