На Харківському напрямку за добу знищено 50 укриттів окупантів та склад БК
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби відбулося два бойові зіткнення в районі Тихого.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 95 солдатів, з них безповоротні – 44, санітарні – 51.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 18 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
1 артилерійську систему,1 бойову броньовану машину,6 автомобілів,1 одиницю спецтехніки,9 БпЛА.
Знищено 50 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.