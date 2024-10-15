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На Харківському напрямку за добу знищено 50 укриттів окупантів та склад БК

На Харківському напрямку за добу знищено 50 укриттів окупантів та склад БК

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби відбулося два бойові зіткнення в районі Тихого.​​

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 95 солдатів, з них безповоротні – 44, санітарні – 51.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 18 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,1 бойову броньовану машину,6 автомобілів,1 одиницю спецтехніки,9 БпЛА.

Знищено 50 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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