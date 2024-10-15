На Харківському напрямку за добу знищено 50 укриттів окупантів та склад БК

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби відбулося два бойові зіткнення в районі Тихого.​​

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 95 солдатів, з них безповоротні – 44, санітарні – 51.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 18 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,1 бойову броньовану машину,6 автомобілів,1 одиницю спецтехніки,9 БпЛА.

Знищено 50 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости