На чемпіонаті світу з карате харків’янка здобула «бронзу»
В італійській Венеції відбувся чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та спортсменів U21, призеркою яких стала вихованка харківського клубу «Taikan» Віолетта Макаренко.
Про це повідомляє ХОВА.
Дебютантка чемпіонату світу в змаганнях серед юніорок у вазі до 59 кг успішно дійшла до півфіналу, де поступилася суперниці з Казахстану.
Далі в боротьбі за третє місце Віолетта перемогла суперницю з Єгипту Яну Хазем Ельсаєд, яка на початок чемпіонату посідала в цій ваговій першу сходинку світового рейтингу.
Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті та 3 бронзові медалі.