На чемпіонаті світу з карате харків’янка здобула «бронзу»

В італійській Венеції відбувся чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та спортсменів U21, призеркою яких стала вихованка харківського клубу «Taikan» Віолетта Макаренко.

Про це повідомляє ХОВА.

Дебютантка чемпіонату світу в змаганнях серед юніорок у вазі до 59 кг успішно дійшла до півфіналу, де поступилася суперниці з Казахстану.

Далі в боротьбі за третє місце Віолетта перемогла суперницю з Єгипту Яну Хазем Ельсаєд, яка на початок чемпіонату посідала в цій ваговій першу сходинку світового рейтингу.

Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті та 3 бронзові медалі.

Агентство Телевидения Новости