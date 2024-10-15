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На чемпіонаті світу з карате харків’янка здобула «бронзу»

На чемпіонаті світу з карате харків’янка здобула «бронзу»

В італійській Венеції відбувся чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та спортсменів U21, призеркою яких стала вихованка харківського клубу «Taikan» Віолетта Макаренко.

Про це повідомляє ХОВА.

Дебютантка чемпіонату світу в змаганнях серед юніорок у вазі до 59 кг успішно дійшла до півфіналу, де поступилася суперниці з Казахстану.

Далі в боротьбі за третє місце Віолетта перемогла суперницю з Єгипту Яну Хазем Ельсаєд, яка на початок чемпіонату посідала в цій ваговій першу сходинку світового рейтингу. 

Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті та 3 бронзові медалі.

Агентство Телевидения Новости

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