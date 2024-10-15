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Комунальні підприємства Харкова взяли участь у ярмарку вакансій

Комунальні підприємства Харкова взяли участь у ярмарку вакансій

Сьогодні, 15 жовтня, на станції метро «Майдан Конституції» розпочався ярмарок вакансій.

Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».

У заході бере участь 60 провідних роботодавців Харківщини. Зокрема наступні комунальні підприємства: КП «Харківський метрополітен»; КП «Тролейбусне депо №2»; КП «Салтівське трамвайне депо»; КП «Харківблагоустрій»; КП «Шляхрембуд»; КСП «Харківміськліфт»; КП «Харківводоканал».

Вони презентували свою діяльність та надали інформацію стосовно низки актуальних вакансій, соціальних пакетів, пільг та інших додаткових можливостей, котрі передбачені для працівників комунальних підприємств міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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