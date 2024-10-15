Харків отримає 127 когенераційних установок та інше енергообладнання

До Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок.

Про це заяви прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 жовтня, повідомляє Кореспондент із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, також Харків отримає 60 блочно-модульних котелень та 32 потужних генераторів електроенергії.

Шмигаль зазначив, що під час підготовки до зими уряд особливо звертав увагу на 9 прифронтових та прикордонних регіонів. Особливо вразливими є міста, залежні від великих теплоенергетичних станцій.

Як заявив прем’єр-міністр, саме ТЕС і ТЕЦ росія цілеспрямовано атакувала, «знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової енергогенерації України».

За даними глави уряду, загалом потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину.

«Вже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють. Їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року. Також покрита потреба у 239 блочно-модульних котельнях загальною потужністю близько 635 МВт», – розповів він.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

«Саме завдяки нашим друзям і союзникам ми отримуємо необхідні засоби для ремонтів і модернізації енергосектору. Зокрема у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих цілей близько 700 млн євро перерахованих та анонсованих коштів», – зазначив прем’єр-міністр.

Очільник кабміну додав, що очікує на успішне завершення переговорів стосовно збільшення лімітів на імпорт електроенергії з ЄС: з 1,7 до 2,2 ГВт.

Агентство Телевидения Новости