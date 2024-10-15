Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:03
Просмотров: 59

Харків отримає 127 когенераційних установок та інше енергообладнання

Харків отримає 127 когенераційних установок та інше енергообладнання

До Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок.

Про це заяви прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 жовтня, повідомляє Кореспондент із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, також Харків отримає 60 блочно-модульних котелень та 32 потужних генераторів електроенергії.

Шмигаль зазначив, що під час підготовки до зими уряд особливо звертав увагу на 9 прифронтових та прикордонних регіонів. Особливо вразливими є міста, залежні від великих теплоенергетичних станцій.

Як заявив прем’єр-міністр, саме ТЕС і ТЕЦ росія цілеспрямовано атакувала, «знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової енергогенерації України».

За даними глави уряду, загалом потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину.

«Вже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють. Їхня сумарна потужність 147,3 МВт. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року. Також покрита потреба у 239 блочно-модульних котельнях загальною потужністю близько 635 МВт», – розповів він.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

«Саме завдяки нашим друзям і союзникам ми отримуємо необхідні засоби для ремонтів і модернізації енергосектору. Зокрема у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих цілей близько 700 млн євро перерахованих та анонсованих коштів», – зазначив прем’єр-міністр.

Очільник кабміну додав, що очікує на успішне завершення переговорів стосовно збільшення лімітів на імпорт електроенергії з ЄС: з 1,7 до 2,2 ГВт.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 