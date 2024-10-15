Грошову допомогу для ремонту житла на Харківщині отримали 24 042 заявники

На Харківщині компенсації за пошкоджене житло перевищили 2,5 мільярда гривень.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом від початку реалізації програми єВідновлення в Харківській області подано 42 371 заяву для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 24 042 заявників на загальну суму понад 2,27 мільярда гривень. Ще для 1 654 жителів області передані на виплату кошти на більш як 301 мільйон гривень.

«Наразі у 54 громадах функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна. Створеними комісіями визначаються обсяги пошкоджень об’єктів нерухомого майна за даними актів комісійних обстежень та приймаються рішення щодо призначення допомоги. На сьогодні даний напрямок є один з пріоритетних в роботі обласної військової адміністрації», – зазначив Олег Синєгубов.

Водночас У 36 територіальних громадах комісіями сформовано 3 400 сертифікатів з надання компенсації за повністю знищене майно на суму понад 4,7 мільярда гривень.

З використанням житлових сертифікатів придбано 735 об’єктів нерухомого майна на території Харківської області – 552 квартири та 183 приватних житлових будинки. Вартість придбаного житла складає понад 1,2 мільярда гривень. Загалом вже скористалися житловими сертифікатами понад 940 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Агентство Телевидения Новости