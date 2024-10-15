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У Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять маршрути: ремонт контактної мережі

У Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять маршрути: ремонт контактної мережі

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 16-18 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.У цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Агентство Телевидения Новости

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