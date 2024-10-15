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Обов’язкову евакуацію оголошено з Куп’янська та декількох населених пунктів

Обов’язкову евакуацію оголошено з Куп’янська та декількох населених пунктів

Аби убезпечити жителів Куп’янської міської територіальної громади під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі «Єдиних новин».

«Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ», – зазначив Олег Синєгубов. 

Крім того, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова. 

«В громаді системно ведеться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця. Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади», – додав Олег Синєгубов. 

Охочі евакуюватися можуть звертатися на безплатну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

Агентство Телевидения Новости

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