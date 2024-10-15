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У Харкові з тролейбусом не розминулася Tesla
Сьогодні, 15 жовтня, близько 17:30, на перехресті вулиць Дерев’янка та Станіслава Партали не розминулися тролейбус «Богдан» та електромобіль Tesla Model X.
Про це повідомили водії, що спостерігали наслідки ДТП.
Як прокоментували в УПП Харківської області, меддопомога учасникам аварії не знадобилася.
«Складено схему ДТП відібрано пояснення та передано до ВРОМ УПП в Харківській області ДПП на доопрацювання», – розповіли в пресслужбі патрульної поліції.