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Квитки на бій Усик – Ф’юрі коштують від 65 до 20 000 доларів

Квитки на бій Усик – Ф’юрі коштують від 65 до 20 000 доларів

До запланованого на 21 грудня реваншу за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між володарем поясів WBO/WBA/IBO/WBC в хевівейті Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) залишилося трохи понад два місяці.

Про це повідомляє Sportarena.

Поєдинок, який пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), вже б’є фінансові рекорди. Вартість квитків на бій Усик – Ф’юрі складає від 65 до 20 000 доларів.

Причому придбати їх можна тільки на сайтах перепродажу.

Станом на 15 жовтня на 30-тисячну Kingdom Arena доступні квитки будь-якої категорії. Найдешевший – 65 доларів (2 653 гривні), найдорожчий – у рингсайді – 20 тисяч доларів (825 000 гривень).

Агентство Телевидения Новости

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