Поліція Харківщини евакуювала 76 людей з обстрілюваних районів

17 жовтня поліцейські Куп’янського РВП спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 76 жителів кількох населених пунктів Куп’янського району: Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Курилівка, Подоли та Куп’янськ.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З села Петропавлівка працівники відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції вивезли 54-річного чоловіка та 47-річну жінку, прикуту до ліжка. Вони не могли виїхати з села самостійно, тому звернулися по допомогу до поліції.

Евакуацію цивільного населення поліцейські здійснювали на службових автомобілях. Правоохоронці вивезли людей до безпечніших місць та передали волонтерам.

«Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів та нагадує, що з питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости