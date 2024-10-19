У Харкові лікарі «швидкої» реанімували жінку

Життя харківʼянки було врятоване завдяки проведенню бригадою ЕМД 803 у складі лікаря Світлани Солодовидченко, фельдшера Геннадія Зубко та водія Олега Шкребець, успішних реанімаційних заходів.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Тромбоемболія легеневої артерії стала причиною клінічної смерті 52-річної жінки.

Під час обслуговування виклику, який надійшов до служби «103» 18 жовтня, серце жінки зупинилось.

Бригада ЕМД 803 розпочала реанімаційні заходи. Завдяки їх високопрофесійним діям, серцево-легенева діяльність хворої була відновлена.

Жінку було доставлено до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости