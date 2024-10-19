Внаслідок обстрілу Купʼянська загинула мирна мешканка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 18 жовтня, війська рф вкотре обстріляли Купʼянськ. Загинула 65-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці.

У місті пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости