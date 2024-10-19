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Внаслідок обстрілу Купʼянська загинула мирна мешканка

Внаслідок обстрілу Купʼянська загинула мирна мешканка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 18 жовтня, війська рф вкотре обстріляли Купʼянськ. Загинула 65-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці.

У місті пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости

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