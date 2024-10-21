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Ветерани та військові-стронгмени з Харківщини вибороли на міжнародних змаганнях 27 медалей

Ветерани та військові-стронгмени з Харківщини вибороли на міжнародних змаганнях 27 медалей

Міжнародні спортивні змагання Strong Spirit’s Games у рамках фестивалю Arnold Classic Europe серед ветеранів та військових, які отримали поранення, відбулися з 11 по 13 жовтня в Мадриді.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

У складі збірної команди України виступили шестеро військових з Харківщини: Кіяшко Сергій, Дорошенко Олександр, Петряєв Едуард, Паршаков Євгеній, Кошельніков Сергій та Мерчанський Родіон. За результатами змагань вони отримали 11 золотих, 11 срібних та 5 бронзових медалей.

З бійцями та ветеранами 5-ї Слобожанської бригади НГУ зустрілися начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Збірна України, яка складалася з 50 спортсменів, змагалася у шести дисциплінах з учасниками змагань з США, Нідерландів, Ірландії та інших.

Агентство Телевидения Новости

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