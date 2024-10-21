Бив цеглиною по голові, зґвалтував та намагався спалити: на Харківщині затримано підлітка

15-річна дівчина вижила після побиття, зґвалтування та опіків й зараз в тяжкому стані знаходиться у реанімації.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Сімнадцятирічний першокурсник коледжу та п’ятнадцятирічна дівчина святкували день народження знайомих у сусідньому селі.

Потім друзі підвезли обох додому, висадили на перехресті. Далі вони пішли пішки й біля свого будинку парубок попросив допомогти йому відчинити двері, заманив дівчину додому та почав чіплятися. Дівчинка відмовила йому, вирвалася та побігла на вулицю.

Саме там і отримала свої перші удари – шість разів цеглиною по голові. Вона втратила свідомість, а він потяг її з подвір’я на город. Прямо біля огорожі зупинився – зґвалтував непритомну дівчину та спробував її задушити руками.

«А далі, вже на городі, розпочав спалювання – для цього облив подругу дизельним пальним. Йшов дощ, запальничка не хотіла працювати, довелося йти за сірниками. Врешті одяг на дівчині зайнявся. Він не став чекати, поки тіло згорить, – пішов в дім, перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та міцно заснув. Розбудили його вже крики сусідів. Дівчину на землі, від якої йде дим, побачив чоловік з сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він одразу впізнав школярку, покликав її матір. Саме дощ і врятував життя – він не загасив полум’я повністю, але й не дав дитині згоріти», – розповів Болвінов.

Агресію хлопець проявляв і раніше, у власній родині – одного разу вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю, – кажуть його родичі.

Дівчина обгоріла та отримала важкі травми, медики намагаються врятувати. Вона найстарша в багатодітній родині, батько помер. Мама виховує її та трьох молодших братів сама.

Хлопцеві вже повідомили про підозру, він затриманий. Йому загрожує довічне ув’язнення – інкримінуємо вбивство, поєднане зі зґвалтуванням. Завтра суд обиратиме йому запобіжний захід.

Агентство Телевидения Новости