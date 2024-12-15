САП. Актуальні події 09 – 14 грудня 2024 року

▶ ️Важливо:

✔️Ефективна боротьба з корупцією залежить від прозорості у сфері публічних закупівель – Олександр Клименко – https://cutt.ly/2eCDhFJU

✔️Прокурори САП взяли участь у 4-му Всеукраїнському антикорупційному муткорті – https://cutt.ly/neVOQqyf

✔️Спільна слідча група успішно арештовує активи учасників злочинної організації, очолюваної колишнім Головою Фонду державного майна України – https://cutt.ly/0eVOW0Fp

✔️ВРП надала згоду на утримання під вартою чинного судді та колишнього голови господарського суду – https://cutt.ly/WeVOR3vd

▶ ️Підозра:

1 млн доларів США неправомірної вигоди: викрито чинного та колишнього голів господарського суду – https://cutt.ly/CeVOQXZN

▶ ️Цивільна конфіскація:

● Суд постановив конфіскувати в дохід держави Mercedes Benz, яким користується начальник одного з управлінь ДМС в Одеській області – https://cutt.ly/QeVORgSn

● САП заявлено цивільний позов про визнання необґрунтованими активів на майже 2,6 млн грн, якими користується керівник ОТГ на Закарпатті – https://cutt.ly/GeVORIHB

▶ ️Запобіжний захід:

ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду – https://cutt.ly/ceVF5rJ9

▶ ️Завершено слідство:

Незаконне збагачення на 72 млн грн – завершено слідство у справі стосовно керівника державного органу зі спеціальним статусом – https://cutt.ly/BeVOWaLb

▶ ️Вирок:

● 5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок громадянину Молдови, який намагався підкупити військового прокурора – https://cutt.ly/eeVOEUUX

● Від 7 до 8 років позбавлення волі – оголошено вирок у справі щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України – https://cutt.ly/oeVDVv5l

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2637

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