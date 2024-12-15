Очередной трофейный Т-62, тотально обрешеченный, но не помогло

Немного в гуано каком-то, но свежевыкрашенный и частично с БК.

Стоит отметить, что Т-62 хороши своей противоминной защитой. Пожалуй, лучший в этом вопросе советский и даже пост-светский танк. Даже у Т-90М “Подрыв”… кхм, простите, “Прорыв” противоминная защита слабее той, что у Т-62. В остальном его положительные черты заканчиваются, и начинается перечень отрицательных.

На сегодняшний день, согласно верифицированным данным, РОВ потеряли уничтоженными, повреждёнными и затрофееными 224 танка Т-62. Согласно не верифицированным данным это количество превышает 300 ед.

Условно, трофейных танков Т-62 у Украины более 35 ед.

Что с ними делать с учётом специфического для нас калибра 115-мм? Если удалось взять с БК, то неплохо, какое-то время постреляет как эраз-артиллерия, а когда нет БК то для этой машины дальнейшая метаморфоза либо в БРЭМ, либо в БМПТ. К слову сказать, второй вариант для этих ОБТ в наших условиях куда более актуальный, чем его первоначальный функционал ОБТ.

Из Т-62 действительно можно сделать неплохую БМПТ. Алжирский вариант, с установкой Бережок-62 на шасси Т-62 БО Б05Я01 хоть и имеет ряд недостатков, но довольно правильный вектор развития и применения, морально и технически устаревшего шасси.

Собственно, насколько бы этот трофей не казался незначительным, в сравнении с Т-90М “Подрыв”… кхм, простите, “Прорыв”, но он важен и самое главное как всегда…

Трофеев много не бывает!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23248

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