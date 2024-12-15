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рф прагне врятувати роснефть

рф прагне врятувати роснефть

На тлі міжнародних санкцій рф намагається врятувати свої енергетичні компанії, демпінгуючи ціною на нафту.

В грудні російська державна нафтова компанія «роснефть» та індійський приватний нафтопереробник «Reliancе» уклали енергетичну угоду на постачання нафти протягом десяти років із можливістю пролонгації. Поставки планують розпочати з січня 2025 року.

Відповідно до угоди росія постачатиме Індії майже 500 тис. барелів сирої нафти на добу. Ціни переглядатимуться щорічно.

Фактично новий контракт визначить ціни для майже третини експорту компанії «роснефть» та 50 % її морського експорту. Більшу частину поставок складатиме російський «urals», який продаватиметься зі знижкою 3 дол. США за барель до котирувань Дубая.

Водночас вказана угода, що охоплює близько 0,5 % глобального постачання нафти, укладена без врахування факту підготовки ЄС 15-го пакету санкцій проти рф, що ставить питання про реалістичність такого проєкту.

Джерело: szru.gov.ua

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