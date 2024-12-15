Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 96

Харківщина, 15 грудня

Харківщина, 15 грудня

▪️15 грудня 00:05 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., біля с. Баранівка. Обстріл КАБ по відкритій місцевості біля с. Карасівка.

▪️ 17:23 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с.Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

▪️ 13:20 внаслідок артилерійського обстрілу у Куп'янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ пошкоджено нежитлову будівлю.

Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку, ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової.

Джерело: https://t.me/synegubov/12461

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

рф прагне врятувати роснефть
Сегодня 10:06    66
У Сирії росіяни скиглять через складнощі евакуації своїх солдатів
Сегодня 09:41    77
Очередной трофейный Т-62, тотально обрешеченный, но не помогло
Сегодня 09:29    91
Київ призупинив угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, – NYT
Сегодня 09:14    95
Збито 56 ворожих БПЛА, ще 49 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені), три — повернулись у росію
Сегодня 08:56    88
кремль залишив росіян без важливого медпрепарату
Сегодня 08:54    115
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 грудня 2024 року
Сегодня 08:28    93
Передавав дані про розташування ЗСУ і спостерігав за територією «Нібулону»: жителя Миколаєва засудили до 15 років
Сегодня 08:21    93
Оперативна інформація станом на 08.00 15.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:10    117
російський вантажний літак вилетів з авіабази Хмеймім у Сирії в напрямку Лівії
Сегодня 08:10    97
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 