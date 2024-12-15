Харківщина, 15 грудня

▪️15 грудня 00:05 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., біля с. Баранівка. Обстріл КАБ по відкритій місцевості біля с. Карасівка.

▪️ 17:23 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с.Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

▪️ 13:20 внаслідок артилерійського обстрілу у Куп'янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ пошкоджено нежитлову будівлю.

Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку, ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової.

Джерело: https://t.me/synegubov/12461

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