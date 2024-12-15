У небі над Україною збито 56 безпілотників, ще пів сотні – не досягли цілей

У ніч на 15 грудня, починаючи з 19:00 14 грудня, противник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та запустив 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 56 «шахедів» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три – повернулось до росії.

«Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости