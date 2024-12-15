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Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Харківщині

Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Харківщині

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують нищити окупантів на Харківщині. Ворог регулярно зазнає втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомили в ДПСУ.

На Вовчанському напрямку розвідувально-ударна група Falcon прикордонної бригади «Гарт» за кілька днів завдала серії ударів по росіянах за допомогою безпілотників. У результаті знищено технічні засоби, укріплення ворога, а також камеру відеоспостереження окупантів.

Також було ліквідовано екскаватор, який використовувався для будівництва фортифікаційних споруд. Уражено й місця зосередження противника, зокрема окопи та бліндажі, де перебував особовий склад окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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