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У Сирії росіяни скиглять через складнощі евакуації своїх солдатів

У Сирії росіяни скиглять через складнощі евакуації своїх солдатів

Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.

Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Полковник російської армії дмітрій мотрєнко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії — випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4.

Тим часом на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема “африканського корпусу”: їхня задача ― захищати підрозділи рф, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі.

13 грудня 2024 року близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до ростова-на-дону, чкаловска та владівостока.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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