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Київ призупинив угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, – NYT

Київ призупинив угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, – NYT

(https://www.nytimes.com/2024/12/14/world/europe/trump-ukraine-russia.html).

▪️В Україні є критично важливі метали в трильйони доларів: це уран, титан, літій... Вони посилять у глобальній конкуренції або рф, або Україну і демократичний світ;

▪️Ми – «золота жила» з критично важливими мінералами (титан, кобальт, графіт і т.д.) у $12 трлн;

▪️Маємо 28 із 34 мінералів, визнаних стратегічними ЄС, та 30 із 52, визнаних такими в США;

▪️Раніше сенатор Грем заявляв про «хорошу угоду для України», яка дозволить Трампу повернути гроші США та збагатитися мінералами.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/103578

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