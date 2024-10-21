На Харківському та Куп’янському напрямках відбито по дві атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 21.10.2024 щодо російського вторгнення.

Українські захисники вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб нашої території, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Греківки, Новомихайлівки, Петропавлівки та Тернів. Шість боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в обороні ЗСУ поблизу Верхньокам’янського та Переїзного на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника.

На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Пазено, Майському та Часовому Яру.

На Торецькому напрямку агресор один раз намагався вклинитися в оборону українських воїнів в районі Торецька. По цьому ж місту окупанти завдали ударів КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, дев’ять боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів у бік населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Георгіївка, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось вісім ворожих атак неподалік Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Три бої ще тривають.

Агентство Телевидения Новости