У Харкові визначили переможців конкурсу проєктів з відбудови Північної Салтівки

Підсумки Міжнародного конкурсу «Kharkiv Housing Challenge» були підбиті сьогодні, 21 жовтня, в онлайн-форматі.

Про це повідомляє міськрада.

На участь у конкурсі з відновлення Північної Салтівки було подано 259 проєктів з 53-х країн. Журі, яке очолив британський архітектор Норман Фостер, обрало три найкращих проєкти.

Так, перемогу здобув проєкт «Зцілення Харкова: від руїн до відродження» (Велика Британія), який фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва, підвищеній безпеці, доступності та теплоізоляції, а також на розширенні житлового простору коштом зимових садів і терас.

Друге місце посів проєкт «Квітучість назустріч сонцю» (Китай), який передбачає розширення житла новими фасадами, облаштування балконів для озеленення тощо.

Третє місце посів проєкт «Modus Vita» (Туреччина), який пропонує модульну систему підземних укриттів з використанням високоміцних бетонних панелей, у тому числі для проведення громадських заходів.

Також окремо були відзначені ще шість проєктів, ідеї яких можуть бути корисними для подальшого відновлення Харкова.

Міський голова Ігор Терехов подякував організаторам та учасникам конкурсу за небайдужість до майбутнього Північної Салтівки – одного з найбільш пошкоджених житлових масивів, у якому в мирний час мешкали близько 300 тис. харків’ян.

Мер повідомив, що вже наступного року місто почне перетворювати ці проєкти на реальні дизайн-рішення, які потім будуть втілені в будівництві. За його словами, процедури щодо подальшого фінансування вже проводяться.

Агентство Телевидения Новости