Окупанти б’ють по Харківщині дронами: в Куп’янському районі постраждав чоловік

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп’янському та Ізюмському районах Харківської області. Ударів по Харкову не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини: дані ОВА

22 жовтня 2:00 с. Сенькове, Куп’янський район: під час удару ворожого БпЛА травмовано 31-річного чоловіка.

8:10 с. Новоплатонівка, Ізюмський район: внаслідок влучання БпЛА в будівлю пошкоджені вікна.

Обстріли Харківщини: дані поліції

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, за добу на Харківщині зафіксовано п’ять обстрілів за допомогою безпілотників.

с. Сенькове. 22 жовтня, 2:00: FPV-дрон. Дістав поранення 31-річний цивільний чоловік.

с. Тарасівка. 21 жовтня, 5:30: БпЛА. Інформація щодо постраждалих або пошкодження не надходила.

с. Вільча. 21 жовтня, 7:40: FPV-дрон. Пошкоджено домоволодіння.

с. Новоплатонівка. 21 жовтня, 08:10: БпЛА. Пошкоджено вікна компресорної станції. Без постраждалих.

с. Шийківка. 21 жовтня, 8:40: БпЛА «Зала-куб». Інформація щодо постраждалих або пошкодження не надходила.

с. Дружелюбівка. 21 жовтня, 8:40: БпЛА. На території приватного підприємства виявлено залишки двох безпілотників. Без постраждалих.

Евакуація населення

За даними Харківської ОВА, в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 214 людей, зокрема дев’ятеро дітей.

За даними поліції Харківщини, 21 жовтня з Чугуївського та Куп’янського району силами поліції евакуйовано 66 людей.

Агентство Телевидения Новости