Харківські нацгвардійці знешкодили групу окупантів у районі Вовчанська

Групою аеророзвідки 5 Слобожанської бригади НГУ на Вовчанському напрямку в одному з населених пунктів, який тимчасово знаходиться в окупації, була виявлена група бійців російської армії.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Загарбники облаштували собі «місце розташування» в одному зі зруйнованих будинків.

Координати були передані розрахунку МТ-12 «Рапіра» артилерійської батареї 5 Слобожанської бригади НГУ, який завдав вогневого ураження по піхоті противника.

Як показало подальше відеоспостереження, втрати противника склали: один загиблий та ще троє – з тяжкими пораненнями.

Агентство Телевидения Новости