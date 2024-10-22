Харківські нацгвардійці знешкодили групу окупантів у районі Вовчанська
Групою аеророзвідки 5 Слобожанської бригади НГУ на Вовчанському напрямку в одному з населених пунктів, який тимчасово знаходиться в окупації, була виявлена група бійців російської армії.
Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.
Загарбники облаштували собі «місце розташування» в одному зі зруйнованих будинків.
Координати були передані розрахунку МТ-12 «Рапіра» артилерійської батареї 5 Слобожанської бригади НГУ, який завдав вогневого ураження по піхоті противника.
Як показало подальше відеоспостереження, втрати противника склали: один загиблий та ще троє – з тяжкими пораненнями.