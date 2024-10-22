Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 67

У Харкові на пожежі врятували пенсіонера

У Харкові на пожежі врятували пенсіонера

В Індустріальному районі Харкова, на вулиці Франтішека Крала, сталося загоряння трапилось у квартирі на п’ятому поверсі житлової п’ятиповерхівки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників у приміщенні горіли домашні речі на площі 10 кв. м. Вогнеборцям вдалось врятувати 74-річного чоловіка.

Причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення.

Протягом доби з 21 по 22 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;9 – на допомогу населенню;5 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 