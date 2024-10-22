У Харкові на пожежі врятували пенсіонера

В Індустріальному районі Харкова, на вулиці Франтішека Крала, сталося загоряння трапилось у квартирі на п’ятому поверсі житлової п’ятиповерхівки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників у приміщенні горіли домашні речі на площі 10 кв. м. Вогнеборцям вдалось врятувати 74-річного чоловіка.

Причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення.

Протягом доби з 21 по 22 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;9 – на допомогу населенню;5 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Агентство Телевидения Новости