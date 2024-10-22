На війні з рф загинув колишній рятувальник із Харківщини

Під час захисту України від окупантів загинув колишній співробітник Харківського гарнізону ДСНС Олександр Кутя.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Олександр Кутя віддав службі в ДСНС України 23 роки життя, пройшовши шлях від пожежника до начальника караулу.

«Він був вірним товаришем і другом, пліч-о-пліч з колегами боровся з вогнем і рятував людей. Коли настав час, він знову став на захист України, але вже зі зброєю в руках у лавах ЗСУ», – розповіли в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости