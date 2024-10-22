Вночі ППО працювала у восьми областях України: збито 42 дрони

У ніч на 22 жовтня ворог завдав удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Протягом ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА противника. Райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ.

Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. Внаслідок атаки в регіоні є загиблі та постраждалі.

Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у росію.

Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Агентство Телевидения Новости