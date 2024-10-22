Притулок для тварин через брак місця пропонує харків’янам забирати чотирилапих

КП «Центр поводження з тваринами» шукає господарів для котів і собак.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

На підприємстві повідомили, що через евакуацію з Куп’янської та сусідніх громад громадяни щодня привозять тварин на безплатну перетримку. Однак у притулку вже бракує місця.

Тож до харків’ян звертаються з пропозицією забирати хатніх улюбленців.

Обрати тварину можна в центрі за адресою: пр. Аерокосмічний, 358 або на сайті.

Телефони для довідок: (067) 920-79-04, (0800) 50-43-13.

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