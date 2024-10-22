На Харківщині продовжують децентралізацію системи опалення

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оглянув хід робіт на обʼєктах критичної інфраструктури у Пісочинській громаді.

Про це повідомляє ХОВА.

На території Харківського району продовжують роботи з будівництва альтернативних джерел теплопостачання.

Задля забезпечення понад 16 000 жителів громади сталим теплопостачанням триває будівництво газових котелень. Їх зможуть запустити в експлуатацію вже цього опалювального сезону.

Проєкт фінансується з Резервного фонду державного бюджету, коштом місцевого бюджету та за підтримки ЮНІСЕФ.

«Питання безперебійного забезпечення жителів Харківщини усіма комунікаціями під час осінньо-зимового періоду – наразі пріоритетне завдання. Завдяки підтримці Уряду України, наша область отримала 2,5 мільярда гривень на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень, газових генераторів тощо. Цю роботу не припиняємо, в тому числі й після старту опалювального сезону», – додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, в Харківській області підготовка до опалювального сезону – на завершальному етапі.

Агентство Телевидения Новости