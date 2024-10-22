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У Харкові трамвай №8 завтра тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

У Харкові трамвай №8 завтра тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Польової до вул. Кошкіна, буде припинений з 9:00 до 16:00 23 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№8 (частина 2): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».

Агентство Телевидения Новости

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