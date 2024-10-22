МСЕК планують ліквідувати з 31 грудня – президент ввів у дію рішення РНБО

Зеленський підписав указ і увів в дію рішення РНБО на тлі корупційних скандалів і довідок про інвалідність.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У наказі йдеться, що на розгляд Верховної Ради України має бути внесено розроблений законопроєкт щодо реформи медико-соціальної експертизи в Україні, яка передбачатиме, зокрема, ліквідацію МСЕК.

Також впродовж 3 місяців має бути доповідь про перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Якщо встановлять, що рішення є необґрунтованим, то його переглянуть.

Агентство Телевидения Новости