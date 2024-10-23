Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:20
Просмотров: 109

Внаслідок двох авіаударів по Харкову пошкоджено житлові будинки: коментар прокуратури

Внаслідок двох авіаударів по Харкову пошкоджено житлові будинки: коментар прокуратури

22 жовтня о 21:00 росіяни завдали двох ударів авіаційними боєприпасами по території Холодногірського та Київського районів Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

В обох випадках зафіксовані влучання по промисловій зоні. Внаслідок вибухів було пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев’ятиповерхові житлові будівлі – там вибито декілька десятків вікон, пошкоджено фасад. Без постраждалих.

Попередньо, для обстрілу ворог використовував авіаційний боєприпас, тип та модель якого встановлюється.

За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 