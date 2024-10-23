Внаслідок двох авіаударів по Харкову пошкоджено житлові будинки: коментар прокуратури

22 жовтня о 21:00 росіяни завдали двох ударів авіаційними боєприпасами по території Холодногірського та Київського районів Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

В обох випадках зафіксовані влучання по промисловій зоні. Внаслідок вибухів було пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев’ятиповерхові житлові будівлі – там вибито декілька десятків вікон, пошкоджено фасад. Без постраждалих.

Попередньо, для обстрілу ворог використовував авіаційний боєприпас, тип та модель якого встановлюється.

За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости