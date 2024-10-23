На Харківщині трактор підірвався на вибухівці: водій в лікарні

23 жовтня у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка. Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу.

У ДСНС нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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