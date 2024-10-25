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У Харкові трамвай №27 тимчасово змінив маршрут: ремонт трамвайної колії

У Харкові трамвай №27 тимчасово змінив маршрут: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського у напрямку вул. Москалівської, припинений з 9:00 до 16:00 25 та 26 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсують так:

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

Агентство Телевидения Новости

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