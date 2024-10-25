На Харківщині півтора сотня вчителів отримуватиме підвищену зарплату

Молодим вчителям, вчителям-предметникам Красноградського та Лозівському районів Харківської області підвищать заробітну плату.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У громадах Красноградського району 12 закладів освіти з початку навчального року працюють у змішаному форматі. Незабаром змішане навчання розпочнеться і в ліцеї Близнюківської громади Лозівського району.

«Створені безпекові умови, які дозволяють учням здобувати знання у традиційному офлайн-форматі. Молодим вчителям віком до 35 років та вчителям-предметникам, які попри виклики війни працюють та навчають наших дітей, з початку листопада заробітну плату підвищать до 25 та 30 тисяч гривень відповідно», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про 151 молодого фахівця. Серед них 55 молодих вчителів та 96 вчителів-предметників.

«Дякуємо керівництву Близнюківської, Сахновщинської, Красноградської, Кегичівської та Старовірівської громад за реалізацію рішення», – написав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости