Прокурор Харківської області написав заяву про звільнення

У рамках здійснення заходів із запобігання зловживанням в органах прокуратури шестеро керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За даними Офісу генпрокурора, п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад.

«Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – йдеться в повідомленні.

Як вказано в повідомленні, усі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Також сьогодні в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

Агентство Телевидения Новости