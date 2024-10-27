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Одна людина загинула внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Одна людина загинула внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти не припиняли обстріли Харківщини з різних видів зброї. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

27 жовтня 3:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 2 будинки.

21:20 Чугуївський р-н, Малинівська ТГ, с. Малинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад зерносховища.

12:55 Харківський р-н, Роганська ТГ, між с. Рогань та с. Світанок. Обстріл відкритої території. Без постраждалих.

12:18 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Радькове. Внаслідок обстрілу знищено будинок, пошкоджено 2 господарчі споруди. Постраждав 84-річний чоловік, загинув 65-річний цивільний.

10:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 116 осіб (серед них шестеро дітей).

Агентство Телевидения Новости

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