Чоловік, який потрапив у скандал із ТЦК у Харкові, зібрався до Нацгвардії

У Харкові 25 жовтня під час роботи групи оповіщення ТЦК та СП стався черговий конфлікт із військовозобов’язаним. Як заявили в ТЦК, відбувся напад на групу, яка складалася з військовослужбовців та правоохоронців.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Наступного дня герой відеороликів опублікував звернення, у якому подякував підписникам за підтримку та повідомив, що збирається стати до лав Нацгвардії.

«Сьогодні вийшов вдалий день у мене. Хайпанув – результат на обличчі, нікому не раджу. Я вдома, зі мною все гаразд. Про ситуацію: звісно, я не думав, що так буде. Але я хочу сказати, що я обрав рішення йти в Нацгвардію», – заявив чоловік.

Нагадаємо, напередодні в Харківському ОТЦК та СП прокоментували ситуацію.

«У Харкові здійснено напад на військовослужбовців Збройних Сил України. Нападника, який здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців, затримано правоохоронцями. Це особа, яка злісно ухилялась від військового обліку. Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки», – йдеться в повідомленні.

За версією ТЦК, громадянин почав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців. Нападника на місці затримали правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости