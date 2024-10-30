У поліції показали наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Минулої доби через російські обстріли загинули четверо людей, ще 10 постраждали, у тому числі дитина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

29 жовтня військові рф завдали удару ракетою Грім-Э1 по Основ’янському району Харкова. Загинули четверо цивільних людей, у семи постраждалих – гостра реакція на стрес. Зруйновано та пошкоджено 19 приватних домоволодінь, господарчі будівлі, автомобілі.

В селі Олександрівка Золочівського району ворожий БпЛА «Shahed» ударив по околиці населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає.

Чотири ворожі керовані авіабомби влучили в поле біля села Петрівка на Золочівщині. Також обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Внаслідок скиду ворожого боєприпасу пошкоджено службовий автомобіль приватного підприємства у Куп’янську.FPV-дрон росіян влучив у стіну адміністративного приміщення в селі Одноробівка Золочівського району. Будівля не постраждала. Вночі ворог знову завдав удару по населеному пункту, застосувавши артилерію. Пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, будинок культури.

Керовані авіабомби, випущені з боку російських військових, вдарили по селу Руські Тишки. Ворожі боєприпаси влучили у відкриту земельну ділянку. Частково пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Ще один ворожий КАБ влучив у приватне домоволодіння в селі Безруки Дергачівської міської громади. Постраждали троє людей, у тому числі 10-річна дівчинка. Пошкоджено 11 будинків. Село Черкаська Лозова також перебувало під атакою військових рф. Ворожий КАБ влучив у поле на околиці населеного пункту.

Сьогодні вранці в селі Царедарівка Лозівського району російський БпЛА «Shahed» зруйнував гараж на території приватного домоволодіння, частково пошкодив житловий будинок.Ще один російський «Shahed» пошкодив об’єкт цивільної інфраструктури в місті Лозова.

Наслідки ворожих влучань задокументували поліцейські Харківщини. Відкрити кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.29 жовтня під час евакуаційних заходів поліцейські з Чугуївського та Куп’янського районів вивезли 13 місцевих мешканців.

Агентство Телевидения Новости