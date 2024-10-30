Росіяни вже за кілька кілометрів від Куп’янська – начальник МВА

Окупанти намагаються витіснити ЗСУ із позицій біля Куп’янська.

Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері телеканалу «Еспресо».

Все озброєння ворога досягає центральних частин Куп’янська, – наголосив Беседін.

«Ворог тисне по всій лінії фронту, кидаючи велику кількість живої сили й техніки. Росіяни намагаються дотиснути та витіснити наших хлопців із позицій. Ворог, на жаль, має локальні успіхи. Є питання виходу до річки Оскіл на певних ділянках, а також підходу та близькості до самого міста Куп’янськ», – зауважив Беседін.

За словами начальника Куп’янської міської військової адміністрації, російська окупаційна армія перебуває за 2,5-3 кілометри від Куп’янська.

«За географічним розташуванням Куп’янськ є природною фортифікацією, два русла річки Оскіл. Правобережжя Куп’янська розташоване на висоті, тому видно всю лінію фронту від Дворічної до Сватового. Все озброєння ворога досягає центральних частин міста. Танк працює по території населених пунктів, тому ситуація вкрай важка», – наголосив Беседін.

Агентство Телевидения Новости