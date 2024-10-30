Через повені на сході Іспанії загинули щонайменше 50 людей

В Іспанії щонайменше 51 людина, у тому числі четверо дітей, загинула внаслідок повеней на південному сході країни, які були спричинені сильними дощами.

Про це повідомляє El Pais в середу, 30 жовтня, пише Кореспондент.

Влада регіону Валенсії заявила про численні жертви внаслідок повеней, але не назвала точну кількість.Тим часом Єдиний оперативно-координаційний центр МВС підтверджує 51 загибель внаслідок повені. За даними Цивільної гвардії, серед жертв четверо дітей.

Десятки людей провели ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів або заправних станцій, поки їх не врятували. Дехто досі чекає на порятунок.

Сильні дощі перемістились на північ Валенсії, особливо в провінцію Кастельон, де прогнозується сильний дощ до полудня.

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