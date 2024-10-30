Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:50
Просмотров: 70

Через повені на сході Іспанії загинули щонайменше 50 людей

Через повені на сході Іспанії загинули щонайменше 50 людей

В Іспанії щонайменше 51 людина, у тому числі четверо дітей, загинула внаслідок повеней на південному сході країни, які були спричинені сильними дощами.

Про це повідомляє El Pais в середу, 30 жовтня, пише Кореспондент.  

Влада регіону Валенсії заявила про численні жертви внаслідок повеней, але не назвала точну кількість.Тим часом Єдиний оперативно-координаційний центр МВС підтверджує 51 загибель внаслідок повені. За даними Цивільної гвардії, серед жертв четверо дітей.  

Десятки людей провели ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів або заправних станцій, поки їх не врятували. Дехто досі чекає на порятунок.  

Сильні дощі перемістились на північ Валенсії, особливо в провінцію Кастельон, де прогнозується сильний дощ до полудня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 