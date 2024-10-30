На Харківщині зафіксовано випадок африканської чуми свиней

Випадок африканської чуми свиней зареєстровано на території Валківської громади.

Про це повідомляє ГУ ДПСС в Харківській області.

Відповідно до результатів досліджень Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області в патологічному матеріалі від двох трупів свійських свиней, виявлених у лісосмузі на відстані 2 км від села Гринцев Ріг Валківської міської територіальної громади Богодухівського району, при молекулярно-генетичних дослідженнях виділено ДНК вірус африканської чуми свиней.

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії окреслили карантинні зони щодо недопущення розповсюдження вірусу африканської чуми свиней:

зона захисту радіусом 3 км, що безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем, до неї входять населені пункти Валківської міської територіальної громади Богодухівського району: с. Журавлі, с. Гринцев Ріг, с. Війтенки;

зона спостереження (нагляду), радіусом 10 км, від зовнішніх меж зони захисту, до якої входять: населені пункти Валківської міської територіальної громади: с. Ков’яги, с. Розсохівка, с. Халимонівка, с. Трохимівка, с. Бараново, с. Мізяки, с. Тетющино, с. Рогівка, с. Гузівка с. Коверівка, с. Шевченкове, с. Петренкове, с. Семківка, с. Колодківка, с. Костів, с. Круглик, с. Кузьмівка, с. Старі Валки, с. Високопілля, с. Перекіп, с. Хворостово, с. Добропілля, с. Золочівське, с. Свинарі, с. Пасічне, с. Бурівка та населені пункти Богодухівської міської територіальної громади: с. Олександрівка, с. Мар’їне, с. Першотравневе, с. Вікторівка.

Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області вживаються заходи відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, – йдеться у повідомленні.

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