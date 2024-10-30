Патрульні нагадали, що прийшов час «перевзувати» автівку

У патрульній поліції нагадують, що треба готувати автівку до зими завчасно, адже гума, що не відповідає сезону, може стати причиною ДТП.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Ці архівні фото нагадують, що може бути, якщо цього не зробити вчасно. Мінлива погода, коливання температури повітря, заморозки не мають стати на заваді для безпечного керування автомобілем. Чую щороку, що «і так піде», «зимові шини – то маркетинг», «міняють шини лише непрофесіонали», «мій дід їздив якось 50 років» та багато іншого», – написав Білошицький.

Але, кажуть у поліції, є беззаперечні факти:

зимова гума має набагато краще зчеплення з дорогою у зимових умовах;при температурах від +4 до -7 °С літня гума «дубіє» і втрачає свої властивості, що призводить до зниження керованості та збільшення гальмівного шляху;зимова гума безпечніша – зменшення ризику заносу та кращий контроль на дорозі знижують імовірність аварій на слизьких дорогах.

У поліції наголошують, що своєчасна заміна шин допоможе уникнути багатьох проблем під час ускладнення погодних умов та зекономити час водія.

Агентство Телевидения Новости